Ақмола облысында астықты терең өңдеу зауыты салынады
Қазақстан үкіметі инвестициялық келісімді мақұлдады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Қазақстан Республикасы Үкіметі ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мен «Азия Алтын Дән» ЖШС арасында Ақмола облысында астықты терең өңдеу зауытын салу жобасы бойынша инвестициялар туралы келісімге қол қоюды мақұлдады. Премьер-министр Олжас Бектенов тиісті қаулыға қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астықты терең өңдейтін заманауи жоғары технологиялық зауыт Aqmola индустриялық аймағында 500 гектар аумақта салынып жатыр. Ол агроөнеркәсіп кешенінің өңдеу секторындағы ең ірі кәсіпорындардың біріне айналады, ал жобаның басты ерекшелігі – оның ауқымы мен астықты биотехнологиялық әрі қалдықсыз өңдеуге бағытталуы.
Жалпы инвестиция көлемі 300 млрд теңге, кәсіпорынның өндіріс қуаты жылына 6 млн тоннаға дейін жетеді.
Экономикалық әсері кешенді болады деп күтілуде. Жоба астықты толық циклмен өңдеуді және жоғары қосылған құны бар өнімдер шығаруды көздейді — ұн және жарма өнімдерінен бастап ауыл шаруашылығы жануарларына арналған дайын жемге дейін. Оны іске асыру экспорт құрылымын әртараптандыруға, жергілікті шикізатты пайдалану деңгейін арттыруға және елдің импортқа тәуелділігін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.
Жобаны іске асыру өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсер етеді. Кәсіпорында шамамен 800 жаңа жұмыс орны ашылады. Келісім аясында инвестор білікті техникалық мамандар мен биоинженерия саласындағы кадрларды даярлау міндетін өзіне алады — жылда 40 адамға дейін. Дайындық үздіксіз білім беру жүйесін енгізу арқылы, оның ішінде шетелдік тағылымдамалар мен халықаралық алмасу бағдарламаларын қамти отырып жүзеге асырылады.
Зауыт базасында заманауи ғылыми-зерттеу және технологиялық зертхана құру жоспарланып отыр. Сонымен қатар инвестор индустриялық аймақтың сыртқы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамытуға қосымша қаражат бөледі.
Кәсіпорын пайдалануға берілгеннен кейін алдағы уақытта Астана – Қарағанды автомагистралінде жолайырығы бар өткел, сондай-ақ магистральдық теміржол арқылы индустриялық аймаққа апаратын автомобиль жолын салу көзделген.
Инвестор ауданның әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға да белсенді қатысуды жоспарлап отыр. Жоба толық іске қосылғаннан кейін жыл сайын білім беру, мәдениет, бұқаралық спорт, жастар саясаты және денсаулық сақтау салаларындағы әлеуметтік бастамаларды қолдауға қаржы бөлінеді.
Сонымен қатар кәсіпорын іске қосылғаннан кейінгі екі жыл ішінде жүзу бассейні мен жекпе-жек залдары бар көпфункционалды спорттық-сауықтыру кешені салынады. Бұл кешен барлық тұрғындарға қолжетімді болады.
Жалпы зауыттың іске қосылуы еліміздің азық-түлік және экономикалық қауіпсіздік деңгейін арттырады, экспорт құрылымындағы өңделген өнім үлесін көбейтеді және Қазақстанның шикізат емес, жоғары технологиялық агроөнеркәсіптік өнім жеткізуші ретіндегі позициясын нығайтады.
Ең оқылған:
