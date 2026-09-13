Ақмола облысында 148 гектар аумақтағы дала өрті сөндірілді
Дала өрттері Бурабай, Ерейментау, Целиноград және Бұланды аудандарында болды.
13 Қыркүйек 2026, 16:51
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13 Қыркүйек 2026, 16:5113 Қыркүйек 2026, 16:51
97Фото: ТЖМ телеграм каналы
Өткен тәулікте Ақмола облысының бірнеше ауданында құрғақ шөптің өртенуі тіркелді. Дала өрттері Бурабай, Ерейментау, Целиноград және Бұланды аудандарында болды.
ТЖМ өкілдерінің хабарлауынша, өрт салдарынан жақын маңдағы елді мекендерге ешқандай қауіп төнген жоқ.
Қызыл жалын шарпыған 148 гектар жердегі барлық өрт ошағы толығымен жойылды.
Тілсіз жаумен күресуге Ақмола облысы ТЖД, жергілікті атқарушы органдар, «Бурабай» МҰТП, «Ерейментау», «Бөрлі» КММ қызметкерлері және Никольск, Өлеңті ауылдарының «Ауыл құтқарушылары» күштері жұмылдырылды. Қазіргі таңда тілсіз жау ауыздықталып, өрттің шығу себептері сарапталуда әрі анықталу үстінде.
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