Ақ үйдегі келіссөздер: Украина мен Таяу Шығыстағы ахуал талқыланды
Ақ үйдің хабарлауынша, екі көшбасшының кездесуі де нәтижелі өткен.
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонда Украина президенті Владимир Зеленскиймен және Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен кездесті. Ақ үй өкілдерінің мәлімдеуінше, екі кездесу де «оң әрі нәтижелі» өткен.
Зеленскиймен келіссөз барысында Украинадағы жағдай, елдің қорғаныс қабілетін күшейту және АҚШ тарапынан қолдау көрсету мәселелері талқыланды. Украина президенті кездесуден кейін тараптар Patriot әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін өндіруге арналған лицензиялар мен басқа да бірқатар бастамаларды қарастырғанын айтты.
«Президент Трамппен украиндарды қорғаудың маңыздылығы және АҚШ-тың көмегі туралы пікір алмастық. Келіссөздер жалғасады», – деді Владимир Зеленский.
Трамп пен Зеленскийдің кездесуі Вашингтонда марқұм сенатор Линдси Грэмді еске алу шаралары аясында өтті. Украина көшбасшысы бұған дейін АҚШ Конгресі мүшелерімен де кездесіп, Ресейге қарсы санкцияларды күшейту жөніндегі заң жобасын талқылаған.
Сондай-ақ Дональд Трамп Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен келіссөз жүргізді. Кездесуде Таяу Шығыстағы ахуал, Иран мәселесі және Израиль мен АҚШ арасындағы ынтымақтастық бағыттары қаралды.
Ақ үйдің хабарлауынша, екі көшбасшының кездесуі де нәтижелі өткен. Нетаньяхудың Вашингтонға сапары Газа секторындағы жағдай күрделі болып тұрған кезеңге тұспа-тұс келді.
Сонымен қатар, АҚШ-та Израильге қатысты ішкі саяси пікірталастар жалғасып жатыр. Кейбір америкалық заң шығарушылар Израильге әскери көмек көлемін қайта қарау қажеттігін көтерсе, республикашылдардың бір бөлігі Тель-Авивті қолдауды жалғастыруды жақтайды.
Трамп бұған дейін Иранмен келіссөздер жүріп жатқанын айтып, келісім жасалмаған жағдайда қатаң шаралар қолданылуы мүмкін екенін мәлімдеген.