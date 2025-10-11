Ақ үй Трампқа Нобель сыйлығы берілмегені үшін комитетті сынға алды

Ақ үй Нобель комитетін бейбітшілік сыйлығын Дональд Трампқа емес, Венесуэланың демократияны жақтайтын белсендісі Мария Кориа Мачадоға беру арқылы "саясатты бейбітшіліктен жоғары қойды" деп айыптады. Бұл туралы ВВС агенттігі жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биылғы Нобель бейбітшілік сыйлығы Мачадоға «Венесуэла халқының демократиялық құқықтарын қорғаудағы табанды еңбегі» үшін берілді. Ал Трамп бірнеше халықаралық қақтығыстарды тоқтатуда рөл атқарғанын айтып, бұл марапатқа лайық екенін жиі мәлімдеген еді.
Нобель комитеті саясатты әлемнен жоғары қойды. Президент Трамп бейбіт келісімдер жасап, соғыстарды тоқтатуды жалғастыра береді, – деді Ақ үйдің коммуникациялар жөніндегі директоры Стивен Чеунг.
Трамп Газа секторында атысты тоқтату жөніндегі келісімге делдалдық жасағанын айтып, оны Нобельге лайық жетістік деп бағалаған. Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мен Ресей президенті Владимир Путин де Трамптың бейбітшілік орнатудағы еңбегін атап өткен.
Алайда Нобель комитетінің ережесіне сәйкес, сыйлыққа үміткерлер тізімі жыл сайын 31 қаңтарда жабылады, ал Трамп қызметке кіріскеннен кейін бұл мерзім өтіп кеткен болатын.
Айта кетейік, АҚШ тарихында төрт президент – Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер және Барак Обама – Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері атанған.