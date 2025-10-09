Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақ халатты алаяқ: дәрігер мүгедектік рәсімдеуге уәде беріп, 4 млн теңге жымқырған

Бүгiн, 10:10
202
Бөлісу:
unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

6 науқасқа мүгедектік рәсімдеуге көмектесемін деп алдап кеткен клиника дәрігеріне қатысты үкім шығарылды.

Алаяқ-дәрігер өзінің қызметін жұмыс орнында ұсынған, алайда шын мәнінде мұндай көмек көрсетуге құқығы болмаған. Алдап алған 4 млн теңгеден астам ақшалай қаражатын ол жеке қажеттіліктеріне жұмсаған.

Прокурор ұсынған дәлелдемелермен айыпталушының кінәсі толық дәлелденді, қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығын ескере отырып ол бас бостандығынан айыру жазасына сотталды.

Материалдық шығын өндірілді, – делінген прокуратура мәлімдемесінде.

Үкім заңды күшіне енді.

Қала прокуратурасы әлеуметтік қызметтерді алу үшін тек уәкілетті органдарға ресми өтінішпен жүгіну қажет екендігін назарға салады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстанда зейнетке шығу жасы қашан өзгереді?
Келесі жаңалық
Еңбек вице-министрі айына қанша қаржы жұмсайтынын ашық айтты
Өзгелердің жаңалығы