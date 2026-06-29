Аптап ыстық, өрт қаупі: 30 маусымға арналған дауылды ескерту жарияланды
Ертең үш мегаполисте де – Астана, Алматы, Шымкентте қауіпті ауа райы құбылыстары күтіледі.
Қызылорда облысының батысында түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың батысы мен орталығында жаңбыр жауып, найзағай, дауыл болады. Түнде облыстың батысында желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20 м/с, облыс орталығында 23 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың оңтүстігі мен орталығында төтенше өрт қаупі, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында күндіз желдің екпіні 15-20 м/с болады. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының батысында, оңтүстігінде және шығысында түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында бұршақ, дауыл болады. Түнде және таңертең облыстың батысы мен солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15-20 м/с болады. Облыс орталығында жоғары өрт қаупі, оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанай қаласында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі.
Атырау облысында түнде жаңбыр, найзағай, облыстың шығысында кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болады. Күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында жаңбыр, найзағай, оңтүстігінде аздаған жаңбыр мен найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15-20 м/с болады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-18 м/с.
Павлодар облысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың батысы мен солтүстігінде бұршақ, дауыл болады. Облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Облыстың батысында, оңтүстігінде және орталығында жоғары өрт қаупі, солтүстігінде, солтүстік-батысында және шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Павлодар қаласында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл болады. Желдің екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Шымкент қаласында жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз желдің екпіні 15-20 м/с болады.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың таулы аудандарында кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болады. Облыстың батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістан қаласында түнде және таңертең жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз желдің екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың солтүстігі мен шығысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болады. Түнде облыстың батысы мен оңтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз де 15-20 м/с болады. Орал қаласында күндіз жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының батысында және солтүстігінде түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың солтүстігі мен шығысында бұршақ, дауыл болады. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Күндіз облыста +35...+37°C аралығында қатты ыстық күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі, солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Өскемен қаласында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с. Күндіз ауа температурасы +35°C болады. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының солтүстігі мен орталығында түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың шығысы мен оңтүстігінде бұршақ, дауыл болады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында желдің екпіні 15-20 м/с, кейде 23 м/с болады. Күндіз облыста +35...+38°C қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, ал батысында, солтүстік-шығысында және оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қаласында жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз желдің екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы +35°C болады. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы қаласында күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Кей уақытта желдің екпіні 15-18 м/с болады. Күндіз +35°C қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады. Іле Алатауының тауларында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с, кейде 25 м/с дейін жетеді.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде қатты жаңбыр, күндіз бұршақ, дауыл болады. Түнде және таңертең облыстың батысы мен оңтүстігінде тұман күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың батысы мен оңтүстігінде кей уақытта 25 м/с жетеді. Облыстың оңтүстігі мен шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавл қаласында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Таңертең және күндіз желдің екпіні 15-20 м/с.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде және орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болады. Облыстың батысында, солтүстігінде және орталығында желдің екпіні 17-22 м/с жетеді. Ақтау қаласында жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз желдің екпіні 15-18 м/с болады.
Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың батысында кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ болады. Күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың оңтүстігінде, шығысында және орталығында кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман болады. Күндіз облыстың оңтүстігі мен шығысында желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Облыстың батысы мен орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қаласында күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман болады.
Ұлытау облысының батысында және солтүстігінде жаңбыр, найзағай, облыс орталығында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және орталығында желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі, оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында таңертең және күндіз аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз желдің екпіні 15 м/с болады.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың батысы мен солтүстігінде жаңбыр, найзағай болады. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, ал батысында, шығысында және оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Астана қаласында күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с болады.
Жетісу облысының оңтүстігінде, орталығында және таулы аудандарында таңертең және күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың шығысында және таулы аудандарында желдің екпіні 15-20 м/с, кейде 23-28 м/с жетеді. Күндіз +35...+37°C қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қаласында таңертең және күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз +35...+36°C қатты ыстық болады. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, солтүстік-шығысында және таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында және таулы аудандарында желдің екпіні 15-20 м/с болады. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі, солтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Тараз қаласында кей уақытта жаңбыр, найзағай күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде бұршақ, дауыл болады. Облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз кей уақытта 25 м/с жетеді. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі, шығысы мен орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Көкшетау қаласында таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз желдің екпіні 15-20 м/с болады.
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