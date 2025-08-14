Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Аңызға айналған "Burning Man" фестивалінде түркі мәдениеті алғаш рет таныстырылады

Бүгiн, 19:45
90
bunddler.com
Фото: bunddler.com

24 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында Блэк-Рок шөлінде өтетін фестиваль аясында көне түркі мәдениеті мен заманауи өнер тоғысатын Tengri Camp кеңістігі ашылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Burning Man – бұл жай ғана фестиваль емес, ол - бір апта бойы шөлдің қақ ортасында пайда болып, кейін мүлде ізсіз жоғалатын уақытша қала.

Мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған мыңдаған адамдар өнер, еркіндік және өзін-өзі таныту мәдениетін біріктіреді.

2025 жылы Burning Man тақырыбы “Tomorrow Today” болып белгіленген. Бұл - болашақ идеяларын бүгінгі күнде іске асыруға шақыру.

"Burning Man" — жыл сайын АҚШ-тың Невада штатындағы Блэк-Рок шөлінде өтетін шара. Фестиваль тамыздың соңғы дүйсенбісінде сағат 00:01-де басталып, сегіз күнге жалғасады. 

Соңғы күні АҚШ-та қыркүйектің алғашқы дүйсенбісінде аталып өтетін ресми мереке — Еңбек күніне сәйкес келеді. Бұл — елдегі көпшілік ұйымдар үшін демалыс күні.

