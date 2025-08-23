Антирекорд: Еуропа өрт салдарынан Кипр аумағына тең жерінен айырылды

2006 жылдан бері есеп жүргізілген кезеңде Еуропалық одақ елдеріндегі орман өрттерінің жалпы ауданы 1 млн гектардан асты, деп хабарлайды BAQ.KZ Politico басылымына сілтеме жасап.
Биыл қаңтардан бастап жалын 1 млн 16 мың гектар орманды шарпыды. Бұл Кипр аумағына тең немесе Бельгияның үштен бір бөлігіне пара-пар көрсеткіш.
Бұған дейінгі "антирекорд" 2017 жылы тіркелген еді, ол кезде Еуропада шамамен 988 мың гектар орман өртенген болатын.
ЕО-ның Орман өрттерін бақылау ақпараттық жүйесі (EFFIS) мәліметінше, шығынның үштен екі бөлігі тамыздың 5-інен кейін болған. Дәл сол кезеңде 380 мың гектардан астам жер жанып кеткен.
Өрттің ең көп тіркелген аумағы – Пиреней түбегі. Испанияда 400 мың гектардан астам жер жойылса, Португалияда 270 мың гектарға жуық жерді өрт шарпыды. Бұл елдің жалпы аумағының 3 пайызын құрайды.