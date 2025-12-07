Аляска маңында қуатты жер сілкінісі болды

АҚШ пен Канада шекарасына жақын, алыс аймақта магнитудасы 7,0 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аляска (АҚШ) мен Канада аумағындағы Юкон жеріне жақын өңірде қуатты 7 баллдық жер сілкінісі тіркелді. Цунами қаупі жарияланған жоқ, ал билік өкілдері қирандылар немесе зардап шеккендер туралы жедел ақпарат түспегенін мәлімдеді, деп жазды The Guardian.
АҚШ Геологиялық қызметі (USGS) жер сілкінісі Аляскадағы Джуно қаласынан шамамен 370 км солтүстік-батыста және Юкон астанасы Уайтхорстан 250 км батыста болғанын мәлімдеді.
Уайтхорста Канаданың корольдік атты полициясының сержанты Калиста Маклеод жедел қызметке жер сілкінісі туралы 911 нөміріне екі қоңырау түскенін айтты.
Канада Табиғи ресурстар министрлігінің сейсмологы Элисон Бёрдтің айтуынша, ең қатты сілкініс болған Юкон аумағы – таулы және халық өте сирек қоныстанған өңір.
Көбіне адамдар сөрелерден және қабырғалардан заттар құлап жатқаны туралы хабарлап жатыр. Құрылымдық зақым көрген нысандар байқалмады, – деді ол.
Эпицентрге ең жақын канадалық елді мекен – Хайнс-Джанкшен, ол шамамен 130 км жерде орналасқан. Юкон статистика бюросының дерегіне сәйкес, 2022 жылы бұл ауылда 1018 адам тұрған.
Жер сілкінісі Аляскадағы Якутат қаласынан шамамен 91 км қашықтықта болды. АҚШ Геологиялық қызметінің мәліметінше, қала тұрғындары – 662 адам.
Жер асты дүмпуі шамамен 10 км тереңдікте болған, одан кейін бірнеше әлсіз қосымша толқындар тіркелді.