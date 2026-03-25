Алтынның бағасы айтарлықтай арзандады
Бағалы металл құны 11,3%-ға төмендеген.
Бүгiн 2026, 13:43
Бүгiн 2026, 13:43Бүгiн 2026, 13:43
64Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Металдардың бағасы сейсенбі күні таңертең айтарлықтай төмендеді. Атап айтқанда, алтын бесінші сауда сессиясы қатарынан арзандап келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Oxu.Az сауда деректеріне сілтеме жасап хабарлағандай, Қазақстан уақытымен сағат 10:26-дағы жағдай бойынша Нью-Йорктегі Comex биржасында маусым айына арналған алтын фьючерсінің бағасы алдыңғы жабылу көрсеткішімен салыстырғанда 64,96 долларға немесе 1,46%-ға төмендеп, бір трой унциясы үшін 4374,54 долларды құрады.
Алдыңғы төрт күннің қорытындысы бойынша бағалы металдың құны жалпы алғанда 11,3%-ға төмендеген.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан әлемде бензин бағасы ең төмен елдердің қатарына енгені туралы жаздық.
Ең оқылған:
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды