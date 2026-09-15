Алтын бағасы унциясына 4300 доллардан төмен түсті

Нью-Йорк биржасындағы Comex алаңында желтоқсандағы алтын фьючерстерінің бағасы 96,7 долларға, яғни 2,17%-ға төмендеп, 4312,2 долларға жетті.

15 Қыркүйек 2026, 03:30
АВТОР
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pixabay 15 Қыркүйек 2026, 03:30
15 Қыркүйек 2026, 03:30
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Фото: pixabay

Жаңа аптаның басында алтынның биржадағы бағасы 2%-ға төмендеп, тамыз айының басынан бері алғаш рет бір троя унциясы үшін 4300 доллардан төмен түсті.

Нью-Йорк биржасындағы Comex алаңында желтоқсандағы алтын фьючерстерінің бағасы 96,7 долларға, яғни 2,17%-ға төмендеп, 4312,2 долларға жетті.

Алтын бағасы бұған дейін де үш апта қатарынан төмендеген. Жұма күні желтоқсандағы фьючерстер 0,8%-ға арзандап, 4375 долларды құраған.

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