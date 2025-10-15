Алтын бағасы аспандап барады

Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) 2025 жылдың желтоқсан айына жеткізілетін алтын фьючерстерінің бағасы бұрын-соңды болмаған жаңа рекордқа жетіп, бір троя унциясы үшін 4 182 долларды құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сауда алаңының деректеріне сәйкес, кеше Қазақстан уақыты бойынша таңғы сағат 4:06-да бағалы металдың бағасы бір троя унциясы үшін 4 150 долларды құрады (1,97%-ға өсті). Таңғы сағат 4:59-дағы жағдай бойынша алтынның бағасы бір унция үшін 4 146,5 долларға дейін (1,88%-ға өсті) баяулады.
Сағат 4:06-дағы жағдай бойынша алтынның бағасы бір троя унциясы үшін 4 138,1 долларға дейін (1,68%-ға өсті) баяулады.
Сағат 09:22-дегі жағдай бойынша бағалы металдың бағасы бір троя унциясы үшін 4 176 долларды құрады.