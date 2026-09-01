Алтын бағасы 19 тамыздан бергі ең төменгі деңгейге түсті
Алтын бағасының өзгеруі халықаралық қаржы нарықтарындағы жағдайға, инвесторлардың сұранысына және АҚШ экономикасына қатысты күтулерге байланысты қалыптасады.
Әлемдік нарықта алтын бағасы айтарлықтай төмендеді. Comex биржасында алтын фьючерстерінің құны алғаш рет 19 тамыздан бері троя унциясына 4 450 доллардан төмен түсті.
Oxu.Az сауда алаңының мәліметтеріне сілтеме жасап хабарлағандай, 31 тамызда Астана уақыты бойынша сағат 07:48-де алтын фьючерстерінің бағасы 1,86%-ға төмендеп, 4 445,6 долларды құрады.
Арада бірнеше минут өткен соң бағаның төмендеу қарқыны бәсеңдеді. 07:59-дағы мәлімет бойынша, алтынның бір троя унциясы 4 472,4 доллардан саудаланып, күн басындағы көрсеткішпен салыстырғанда 1,27%-ға төмен болды.
Алтын бағасының өзгеруі халықаралық қаржы нарықтарындағы жағдайға, инвесторлардың сұранысына және АҚШ экономикасына қатысты күтулерге байланысты қалыптасады.
Алтын дәстүрлі түрде нарықтағы тұрақсыздық кезінде инвесторлар үшін қауіпсіз активтердің бірі саналады. Сондықтан оның бағасындағы күрт өзгерістер әлемдік қаржы нарығындағы көңіл-күйдің маңызды көрсеткіштерінің бірі болып есептеледі.
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