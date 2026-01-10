Алматының орталығында аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды

Алматының орталық бөлігінде аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, нысан Байтұрсынов көшесі, 50 мекенжайында орналасқан.
Түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде нысан иесі құрылысты өз еркімен бұзу туралы шешім қабылдаған. Жұмыстар белгіленген тәртіпке сәйкес толық көлемде орындалды.
Қала құрылысын бақылау басқармасы құрылыс және қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу барысында белгіленген талаптарды қатаң сақтаудың, сондай-ақ тиісті құжаттарды уақытылы рәсімдеудің маңыздылығын еске салады.