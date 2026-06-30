Алматылықтарға Үлкен Алматы өзеніне шомылудың қауіпті екені ескертілді
Үлкен Алматы өзені – ағысы қатты әрі суы өте салқын тау өзені.
Алматы қаласының Экология және қоршаған орта басқармасы қала тұрғындары мен қонақтарын Үлкен Алматы өзеніне шомылмауға шақырды. Ведомство өкілдері өзен арнасының кейбір учаскелерінде шомылуға ресми түрде тыйым салынғанын және оның адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін еске салды.
Мұндай үндеуге әлеуметтік желілерде аптап ыстықтан қорғану үшін өзенге түсіп жатқан тұрғындардың видеоларының таралуы себеп болған.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, 2025 жылғы 7 тамыздағы қалалық мәслихаттың шешіміне сәйкес, Үлкен Алматы өзенінің жекелеген учаскелерінде шомылуға тыйым салынған.
Экология басқармасы Үлкен Алматы өзенінің ағысы қатты әрі суы өте салқын тау өзені екенін атап өтті. Бұл ерекшеліктер адамдардың өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді.
Осыған байланысты қала тұрғындары мен қонақтарына белгіленген шектеулерді сақтап, тек арнайы жабдықталған әрі қауіпсіз шомылу орындарын таңдауға кеңес берілді.
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