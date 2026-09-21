Алматылықтар тауда қар барысын кездестірген
Алматылық тұрғындар тауда қар барысын өз көздерімен көрген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы алматылық Виктория есімді тұрғын әлеуметтік желіде жазды.
Бұған дейін өз көзімізбен көргенімізге әлі күнге дейін сену қиын. Тауға көтеріліп бара жатқанда бізге бір ит еріп алды. Ол ара-тұра үретін. Бұған дейін оның тиіндерге реакция білдіретінін көргендіктен, бастапқыда бұған аса мән бермедік. Сол сәтте камера қосылып тұрған еді, мен жай ғана көтеріліс барысын түсіре бердім. Кенет соқпақтың дәл үстіне қар барысы шығып келді. Әрине, біз қатты таңғалдық. Мұндай жағдайда ең бастысы – жануарға жақындамау және оның итпен байланысқа түсуіне жол бермеу болды, - дейді Виктория.
Викторияның сөзінше, олар итті қар барысынан алыстатып, өздерімен бірге алып кетуге тырысқан.
Алайда ол бізге келмей, үре берді. Біраз уақыттан кейін соқпақтың екінші жағынан тағы бір топ адам келді. Сол кезде қар барысы тау беткейімен жоғары қарай асықпай кетіп қалды. Ит оны қайта байқап, тағы үре бастағанда, әлгі адамдар жануарды ұстап алып, төмен қарай алып түсті. Біз де соқпақпен келе жатқан тағы бірнеше адамды күтіп, кейін сол қауіпті учаскеден бірге өттік. Біздің ойымызша, маңайда қар барысының жемтігі болуы мүмкін еді. Оның иісін сездік, бірақ олжаның өзін көрмедік, - дейді алматылық қыз.
Айта кетейік, қар барысы, яғни ірбіс, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген және ең жасырын жүретін жыртқыштардың бірі саналады. Оның табиғи ортада көрінуі экожүйенің жақсы күйде екенін және табиғатты қорғау шараларының тиімділігін көрсетеді.
Бұған дейін Катон-Қарағайда бес қар барысы фототұзаққа түсіп қалған еді. Сонымен қатар, сирек кездесетін жыртқыш Алтын-Емел ұлттық паркінде де фототұзаққа түсті. Мамандардың бағалауынша, парк аумағында шамамен 20 қар барысы мекендейді.
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