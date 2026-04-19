Алтын-Емелде қар барысы камераға түсіп қалды
Сирек жыртқыштың пайда болуы мамандарды таңғалдырды
Алтын-Емел ұлттық паркінде сирек кездесетін қар барысының пайда болуы тіркелді. Тартымды кадрларды мемлекеттік инспектор Ерлан Молдахметов аумақты тексеру кезінде камераға түсіріп алған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық парк өкілдерінің айтуынша, мұндай жануармен табиғатта кездесу өте сирек болады және мамандар үшін ерекше маңызға ие.
Қар барысы, яғни ірбіс, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген және ең жасырын жүретін жыртқыштардың бірі саналады. Оның табиғи ортада көрінуі экожүйенің жақсы күйде екенін және табиғатты қорғау шараларының тиімділігін көрсетеді.
Мамандардың бағалауынша, парк аумағында шамамен 20 қар барысы мекендейді. Бұл Алтын-Емелді еліміздегі олардың негізгі мекендерінің біріне айналдырады.
Парк әкімшілігі мұндай бақылаулар биоалуантүрлілікті сақтау және жабайы табиғатты қорғау жұмыстарының нәтижелі екенін дәлелдейтінін атап өтті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
