Алматылық спортшылар Орталық Азия чемпионатында 12 медаль жеңіп алды
14–17 мамыр аралығында өткен халықаралық турнирге Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түрікменстанның үздік жас жеңіл атлеттері қатысты. Қатысушылар жүгіру, секіру, спорттық жүріс және эстафета түрлері бойынша бақ сынады.
Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсеткен алматылық спортшылар жоғары нәтиже көрсетіп, жалпы саны 12 медаль жеңіп алды.
Алтын медаль иегерлері:
- Милена Мерц — биіктікке секіру;
- Ангелина Шрубянец — 100 метрге кедергілер арқылы жүгіру;
- Юрий Волков — 5000 метр (спорттық жүріс);
- Маргарита Косинова — 400 метрге кедергілер арқылы жүгіру;
- Маргарита Косинова — 4×100 метрлік эстафета;
- Дональд Мұратқалиев — 200 метрге жүгіру;
- Маргарита Косинова — 4×400 mixed эстафетасы;
- Ангелина Шрубянец — 4×100 метрлік эстафета;
- Дональд Мұратқалиев — 4×100 метрлік эстафета.
Күміс жүлдегерлер:
- Ангелина Шрубянец — 100 метрге жүгіру;
- Екатерина Тамилина — 3000 метрге жүгіру;
- Дональд Мұратқалиев — 100 метрге жүгіру.
Бірнеше алтын медаль жеңіп алып, чемпионаттың ең нәтижелі спортшыларының біріне айналған Маргарита Косинованың өнерін ерекше атап өткен жөн.
Алматы қаласы Спорт басқармасы өкілдерінің мәліметінше, бұл турнир жас жеңіл атлеттерді алдағы халықаралық жарыстарға дайындауда маңызды кезең болды және өңірдің болашағынан зор үміт күттіретін спортшыларын анықтауға мүмкіндік берді.
