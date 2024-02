Алматылық оқушылар роботехникадан Хьюстон мен Лондонға жолдама жеңіп алды

Алматы қаласының оқушылары робототехника бойынша ең ірі жарыстардың бірі "Central Asia FIRST Tech Championship" чемпионатына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ қалалық әкімдіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Астанада өткен додаға Қазақстанның әр өңірінен үш мыңнан астам оқушы, әлемнің түрлі елдерінен 200-ден астам команда қатысты. Алматы қаласының намысын қорғаған оқушылар бірнеше жүлделі орындарға ие болды.

Жарыс қорытындысы бойынша №124 мектептің "Team 124" командасы "Winning Alliance 2nd pick" және "THINK AWARD 2st place" номинациясын және Лондонда өтетін халықаралық "UK first championship 2024" жарысына қатысуға жолдама, ал №206 мектеп-гимназиясының оқушысы Оңғарбек Томирис АҚШ-тың Хьюстон қаласында өтетін "2024 FIRST Championship, Houston" жарысына қатысуға сертификат жеңіп алды;

Сондай-ақ "Qazaq Style" командасы (№62, №119, №124, №200, №81, №202 мектеп оқушылары) «THINK AWARD 1st place» және «Best Pit Award» номинацияларының;

№81 мектеп-гимназиясының "Redstone" құрама командасы "CONNECT AWARD 3rd place" номинациясының;

Білім-инновация лицейі мен М.Базарбаев атындағы №138 гимназия оқушыларыннан құралған "Sana team" командасы "MOTIVATE AWARD WINNER" және "Best Mascot finalist", "Best Uniform Award finalist" номинацияларының;

№178 лицейінің оқушыларыннан құралған "ZOK Junoirs" командасы "INNOVATE AWARD 3rd place" номинациясының;

First Lego League бағыты бойынша М.Мақатаев атындағы №140 гимназиясының "ULY DALA" құрама командасы беделді "BREAKTHROUGH AWARD" номинациясының жеңімпаздары атанды.

Тағы бір жағымды жаңалық. Алматы мектептерінің түлектері еліміздің беделді жоғары оқу орындарының грант иегерлері атанды:

- Сәтбаев университеті – БИЛ лицейінің оқушысы Спандияр Тұяқбай және №39 мамандандырылған лицейінің оқушысы Маликов Мейіржан,

- АУЭС – М.Базарбаев атындағы №138 гимназия оқушысы Амангелді Шолпан, №81 мектеп-гимназия оқушысы Әлрахат Үмітхан, №140 М.Мақатаев атындағы гимназия оқушысы Нұрила Бердалы мен Мөлдір Бекенқызы, №178 мамандандырылған лицейінің оқушысы Олжас Санатұлы.

Сонымен қатар Еуропалық оқу орындарына түсуге 100% жеңілдікпен қолдау көрсету гранты №200 мектеп-гимназиясының оқушысы Мира Демеуғалиева мен №178 мамандандырылған лицейінің оқушысы Алуа Төлендіге берілді.