Алматылық келіншек автобустан құлап, омыртқасын сындырды

Алматыда жолаушы автобусынан түскен кезде омыртқасын сындырып алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Almaty Today Telegram-арнасының мәліметінше, оқиға 21 желтоқсанда №104 бағыттағы автобуста болған. Алдын ала ақпарат бойынша, әйел салоннан шыққалы жатқанда автобус қозғалып кеткен. Соның салдарынан жолаушы құлап, омыртқасы сынған.
Жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша Алматы қаласы Жетісу аудандық полиция басқармасы тергеу жүргізіп жатыр, – деп хабарлады Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта іс бойынша тексеру жүргізіліп, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.