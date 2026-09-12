Алматыға 60 елден желаяқтар келеді

Алматыда 27 қыркүйекте мерейтойлық Almaty Marathon өтеді. 

12 Қыркүйек 2026, 18:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алматы әкімдігі 12 Қыркүйек 2026, 18:49
12 Қыркүйек 2026, 18:49
72
Фото: Алматы әкімдігі
Сайысқа 60-тан астам елден 16 мың қатысушы қатысады.

Марафонға желаяқтар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай, Оңтүстік Корея, АҚШ, Ұлыбритания және басқа да елдерден келеді. Қатысушылар арасында Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Окленд, Сидней, Кейптаун, Ванкувер және Торонто секілді шалғай қалалардан жолға шығатындар да бар.

Биылғы марафонның арнайы қонағы 2018 жылы Бостон марафонында жеңіске жеткен жапониялық танымал жүгіруші Юки Каваучи. Қазақстанға алғаш рет келетін спортшы Алматыда 42,2 шақырымдық марафон қашықтығын жүгіріп өтеді.

Мерейтойлық жарысқа орай барлық қашықтықтың бағыттары жаңартылды. Биыл алғаш рет марафоншылар 42,2 шақырымдық қашықтықты бір айналыммен өтеді. Жарыс Абай алаңынан басталып, Республика алаңында мәресіне жетеді.

Қазір 42,2 және 21,1 шақырымдық қашықтықтарға тіркелу жалғасып жатыр. Қатысуға ниеттілер марафонның ресми сайты арқылы өтінім бере алады.

Ең оқылған:

Наверх