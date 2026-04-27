Алматыдағы жантүршігерлік жол апаты: Іс мамырда сотқа жолданады

Алматының әл-Фараби даңғылында болған жол апатына қатысты тың дерек

Бүгiн 2026, 14:14
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Kozachkov offside телеграм арнасы
Бүгiн 2026, 14:14
84
Фото: Kozachkov offside телеграм арнасы

Алматыда адам өліміне әкелген резонансты жол апатына қатысты іс мамырдың басында сотқа жолданады. 

Бұл туралы адвокат Мейірман Шекеев хабарлады. 

Қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталуға жақын. Барлық сараптамалардың қорытындыларын алдық. Кішкене кейбір процессуалдық әрекеттер жасалғаннан кейін, мамырдың басында іс сотқа жолданатынын хабарлаймыз. Кейбір сараптамалардың қорытындысына сәйкес, Zeekr автокөлігінің иесі аса жылдамдықпен жүргені анықталды, - дейді адвокат. 

Ол әзірге бұдан өзге ақпаратты жариялай алмайтынын атап өтті. 

Еске салайық, бұған дейін Алматыда жантүршігерлік жол апатынан үш адам тапқан болатын. Сондай-ақ күдіктіге қатысты тың дерек жарияланды. 

Осы апатқа қатысты полиция қызметкерлері де тексерілетіні айтылды. 

Жол апатынан кейін бірқатар басшы қызметінен босатылды.

Сондай-ақ, Президент тапсырмасымен ІІМ Алматыдағы жол апаты ісі бойынша жұмысты күшейтті.

Оқиғадан кейін Алматыда блогер Әділетхан Молдахан ұсталғаны хабарланды. Ол 10 тәулікке қамалды. 

Ең оқылған:

Наверх