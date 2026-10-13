Алматыдағы Республика алаңында бірнеше ай бұрын ғана салынған орындықтар сынып қалған
Алматыдағы Республика алаңында бірнеше ай бұрын ғана орнатылған орындықтар сынып қалған. Бұл туралы әлеуметтік желі қолданушысы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматылық тұрғынның сөзінше, алаңда орындықтардың қойылғанына бірнеше ай ғана өткен.
Бүгін күзгі әсем қаланы аралап жүріп, Республика алаңындағы бірнеше сынған орындықты көрдім. Оларды орнатқалы бірнеше ай ғана өтті ғой! Көңілім түсіп кетті. Кейбір адамдар әсемдікті бағаламайды екен деп ойладым. Ондай адамдарды әдемі орындардан қалай оқшаулауға болады? Әрине, бұл – риторикалық сұрақ, – деп жазды ол.
Бұл жағдайға қатысты Алматы қаласының Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы түсініктеме берді.
Ведомство мәліметінше, мердігер ұйым анықталған бұзақылық әрекеттерін тіркеп, бүлінген абаттандыру нысандары бойынша тиісті ақау актілерін жасап жатыр.
Зақымдалған нысандар мердігер ұйымның кепілдік міндеттемелері аясында қалпына келтіріледі, – деп хабарлады өкілдері.
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