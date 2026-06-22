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  • Алматыдағы қайғылы апат: Автобус жүргізушісі рөлде отырып көз жұмды

Алматыдағы қайғылы апат: Автобус жүргізушісі рөлде отырып көз жұмды

Алматыда жолаушылар автобусы қатысқан қайғылы жол апаты болды. Жүргізуші рөлде отырып көз жұмғаны белгілі болды. Оқиғаның нақты себебі анықталуда.

Бүгiн 2026, 20:38
АВТОР
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видеодан алынған кадр Бүгiн 2026, 20:38
Бүгiн 2026, 20:38
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Фото: видеодан алынған кадр

Алматыда қоғамдық көлік қатысқан адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасы болды.

Алдын ала мәлімет бойынша, №131 бағыттағы автобус Жетісу ауданында Жангелдин көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, Mercedes және Toyota автокөліктерімен соқтығысқан.

Полицияның хабарлауынша, қозғалыс кезінде автобус жүргізушісінің кенеттен денсаулығы сыр берген. Соның салдарынан ол көлікті басқара алмай қалған.

Оқиға салдарынан автобус жүргізушісі көз жұмды. Қазіргі уақытта қайғылы жағдайдың барлық мән-жайы анықталып жатыр. Аталған жол-көлік оқиғасы бойынша сараптама тағайындалды. Оның нәтижелері апаттың нақты себептерін анықтауға мүмкіндік береді, - деп хабарлады Алматы қаласының Полиция департаменті.

Еске салайық, бұған дейін Астанадағы Лесозавод ауданында автобус пойызбен соқтығысты.

Сондай-ақ, Атырауда екі жолаушылар автобусы соқтығысып, 6 адам ауруханаға түсті. Автобустың тежегіші істемей қалған.

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