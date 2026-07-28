Алматыда жыл соңына дейін көпқабатты тұрғын үйлердегі 105 лифт ауыстырылады
Қалалық басқарманың мәліметінше, бүгінде Алматыда шамамен 14,5 мың лифт жұмыс істейді. Оның 8,4 мыңнан астамы 2671 көпқабатты тұрғын үйге орнатылған.
Алматыда биыл көпқабатты тұрғын үйлердегі 105 лифтіні ауыстыру жоспарланып отыр. Бұл туралы қала әкімдігі хабарлады.
Оның ішінде 47 лифт 25 жылдан астам уақыт бойы пайдаланылып келеді, ал тағы 58 лифтке күрделі жөндеу қажет. Бұл жұмыстар 2023–2029 жылдарға арналған тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылады.
Қалалық басқарманың мәліметінше, бүгінде Алматыда шамамен 14,5 мың лифт жұмыс істейді. Оның 8,4 мыңнан астамы 2671 көпқабатты тұрғын үйге орнатылған. Жабдықтардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету және жыл сайынғы тозуды ескере отырып, жыл сайын кемінде 150 лифтіні ауыстыру қажет.
Сондай-ақ 2027–2029 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде Үкімет 368 көпқабатты тұрғын үйге күрделі жөндеу жүргізуге, оның ішінде 198 лифтіні ауыстыруға 20,7 млрд теңге бөлуді жоспарлап отыр.
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