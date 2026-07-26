Алматыда жүк көлігі басқару тетігінен айырылып, бетон блокқа соғылды
Қатты соққы салдарынан көліктің кабинасы қатты зақымданған. Апаттың ауқымына қарамастан, ешкім зардап шеккен жоқ.
26 Шілде 2026, 01:50
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26 Шілде 2026, 01:5026 Шілде 2026, 01:50
136Фото: unsplash.com
Алматыда жүк көлігі жоғары жылдамдықпен бетон блокқа соғылды. Оқиға сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Жол-көлік оқиғасы Әуезов ауданында, Саин көшесінде, Абай даңғылының жолайрығының астында болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, солтүстік бағытта келе жатқан жүк көлігінің жүргізушісі көлікті басқара алмай, бетон қоршауға соғылған.
Қатты соққы салдарынан көліктің кабинасы қатты зақымданған. Апаттың ауқымына қарамастан, ешкім зардап шеккен жоқ.
Полиция қызметкерлері жол-көлік оқиғасы бойынша әкімшілік материал рәсімдеді.
Ведомство жүргізушілерге жылдамдық режимін сақтаудың, жол жағдайын ескерудің және көлік жүргізу кезінде мұқият болудың маңыздылығын еске салды.
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