Алматыда жолаушы автобус жүргізушісіне шабуыл жасады

Желіде Алматыда автобус жүргізушісіне жасалған шабуылдың видеосы тарады. Оқиғаға қала полициясы түсінік берді, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Видео авторының айтуынша, шабуыл №15 бағыттағы маршруттық автобуста қозғалыс кезінде болған.
Көлік тоқтаған сәтте қорқып кеткен жолаушылар салоннан жаппай шығып кетті. Қақтығыстан кейін ер адам келесі аялдамада түсті, – деді ол.
Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл факт бойынша Наурызбай ауданы полиция басқармасы Қылмыстық кодекстің “Бұзақылық” бабы бойынша қылмыстық іс қозғағанын мәлімдеді.
Қазіргі уақытта полицейлер жедел-іздестіру шараларын жүргізіп жатыр. Қақтығысқа қатысы бар барлық адам анықталады. Әрқайсысының әрекетіне тиісті құқықтық баға беріледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті шаралар қабылданады, – деді ведомство өкілдері.