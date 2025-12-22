Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыда жер сілкінді

Бүгiн, 09:09
Алматыда 22 желтоқсанда түнде жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты мәлім еткендей, 22 желтоқсан күні Астана уақытымен 02:16-да Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелген. Жерасты дүмпулерінің магнитудасы 5,0 балды құрады.

Сейсмологтардың мәліметінше, Алматыда жер сілкінісі 2 балл шамасында сезілген.

Ал ТЖМ-нің «Сейсмологиялық байқаулар мен зерттеулер ұлттық ғылыми орталығының» мамандары жер сілкінісінің ошағы Қытай аумағында, Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 256 шақырым жерде орналасқанын хабарлады. Сонымен қатар, Алматы қаласында жерасты дүмпулері сезілмегенін атап өтті.

Қырғызстан Ұлттық ғылым академиясының Сейсмология институтының дерегіне сәйкес, жер сілкінісінің ошағы Қытай аумағында (Как-Шаал-Тоо жотасы), Бедель ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 33 шақырым жерде орналасқан. Бұл аумақта жер сілкінісінің қарқындылығы 3,5 балды құраған.

