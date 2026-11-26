Алматыда жеке үйден өрт шығып, 5 адам қаза тапты: Оқиға қалай болған?
Жеке үйден өрт шығып, бес адам оқиға орнында қаза тапты
26 қарашаға қараған түні Алматының Бостандық ауданында қайғылы жағдай болды. Жеке үйден өрт шығып, бес адам оқиға орнында қаза тапты. Оқиға қалай болған? Жергілікті тұрғындар не дейді? BAQ.KZ тілшісі материалында.
Қазіргі уақытта өрт болған аймақ қоршауға алынған. Полиция, жедел жәрдем мен өрт сөндіру қызметкерлері оқиға орнында жүр.
Полиция қайғылы оқиға болған жерге жергілікті тұрғындарды да, журналистерді де кіргізбеді. Себебі оқиға орны толық зерттеліп, сараптама жүргізілуі қажет.
Оқиға болған жерде өртенген үйдің шатыры ғана көрініп тұр.
Жергілікті тұрғындардың сөзінше, бұл жерде 1 бөлмелі 10 пәтерді бірнеше отбасы жалға алып тұрған. Қаза тапқан адамдар да пәтерді жалға алып тұрған адамдар болған.
Пәтерлердің бірінде үй жалдап тұрған Анар Тұрғанбаеваның сөзінше, ол таңғы сағат төртке жуық уақытта отбасын оятқан.
Ол оянған кезде терезе сыртында жалын лапылдап жанып жатқанын айтады. Ол бірден жақындарын оятып, сыртқа шығу үшін есікті ашқан. Алайда дәлізді қою түтін басып қалған.
Дем алу мүмкін болмады. Сондықтан есікті қайта жауып, кімнің үстінде не болса, сол күйі терезеден сыртқа шықтық, – деді Анар.
Тағы бір куәгердің сөзінше, мұнда жалдамалы пәтерден бөлек монша болған көрінеді.
Өзім бұл жерде 40 жылдай тұрдым. Пәтерлердің иесі Айдын деген жігіт еді. Ол бірнеше үйді жалға беретін. Пәтердің бәрі газбен жылы беріліп отырған, - дейді куәгер Мұса Жұмағалиев.
Жергілікті тұрғындардың сөзінше, қаза тапқандардың арасында 40, 60 жастағы әйел адамдар, екі өзбек азаматы және 4-сынып оқыған қыз бала болған.
Сонымен қатар, куәгерлердің сөзінше, қаза тапқан азаматтар үйден өрт шыққанын сезбей, түтіннің иісіне уланып қалған болуы мүмкін екенін айтты.
Айта кетейік, полиция департаментінің мәліметінше, бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
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