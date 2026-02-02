Алматыда жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті

Алматыда Райымбек даңғылы мен Розыбакиев көшесінің қиылысында жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Жолаушы оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31 қаңтарда Алматыдағы Райымбек даңғылы мен Розыбакиев көшесінің қиылысында қайғылы оқиға болды, – деп жазды қалалық полицияның баспасөз қызметі.
Апат күн сайын көлік қозғалысы көп болатын көтерме және бөлшек сауда базарының жанындағы көлік көп жүретін жерде болды.
Жаяу жүргінші жүк көлігі қағып кеткеннен кейін ауыр жарақат алып, оқиға орнында қайтыс болды.
Полиция бұл қиылыста жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы ережелерін бұзуына байланысты көптеген жол-көлік оқиғалары болғанын атап өтті. Сондықтан олар сол жерде тұрақты патрульдік тексерулер жүргізетін болады.