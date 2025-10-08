Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда жаяу жүргіншілер жолағында жасөспірімді жедел жәрдем көлігі қақты

Бүгiн, 12:26
92
Бөлісу:
видеодан алынған кадр
Фото: видеодан алынған кадр

Алматыда жол қиылыстарының бірінде жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан кәмелетке толмаған баланы көлік қағып кетті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Алматы полициясының мәліметінше, жол-көлік оқиғасы кеше, 7 қазанда сағат 17:20-да Әуезов ауданында болған.

Жедел жәрдем жүргізушісі Жандосов көшесімен шығыс бағытта қарсы бағыттағы жолақпен келе жатып, Береговой көшесінің қиылысында оңтүстікке қарай жолды кесіп өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіні қақты, - деді полиция департаменті өкілдері.

Оқиға салдарынан 2009 жылы туған жасөспірім балалар ауруханасына жеткізілді.

Оқиғаның мән-жайын Әуезов аудандық полиция бөліміндегілер анықтап жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мәдениет және ақпарат министрі қоғамдық бақылауды күшейтуге шақырды
Келесі жаңалық
Аймақтарға басымдық: Ұлттық комиссия әйелдерді қолдаудың жаңа деңгейіне шықты
Өзгелердің жаңалығы