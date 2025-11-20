Алматыда “вафельді” аймаққа кірген жүргізушілерге айыппұл салына бастайды

Алматыда жол айрықтарындағы кептелістерді азайту үшін жаңа шаралар енгізілмек, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Қала әкімдігі жүргізушілердің қозғалысты бөгеп, қиылыстарды жауып тастауын тоқтату үшін “вафельді” сызықты және автоматты түрде тіркеу жүйесін іске қоспақ. Камералар қазірдің өзінде сынақтан өтуде, ал жақында жол ережесін бұзушыларға айыппұл келе бастайды7
10 қиылыста “вафельді” таңба сызылды
Қалада таңертең және кешкі қарбаласта жүргізушілер жиі бос орын жоқ қиылыстарға кіріп, көлденең бағыттағы жолақтарға кедергі келтіреді. Осыдан көлік қозғалысы “тұйыққа тіреліп”, көптеген алматылықтың жүйкесін шаршатады.
Қазан айының ортасында жол қозғалысын ұйымдастыру басқармасы мен полиция бірлесіп, ең жүктемелі 10 қиылыста “вафельді” таңбаны (1.28 разметка) орнатты. Оның мақсаты – жүргізушіге қиылыста орын болмаса, стоп-жолақтан өтіп, жолды бөгемеу керектігін ескерту.
Камералар жол ережесін бұзушыларды тіркей бастады
Алматыда іске асырылып жатқан “Интеллектуалды қауіпсіздік және жол қозғалысын талдау” жобасы аясында 43 камера орнатылған. Әкімдік мәліметінше, 25 қазаннан бастап КоАП-тің 594-бабы (“Кептеліс толған қиылысты басып өту”) бойынша пилоттық тексеріс жүріп жатыр. Сынақ кезінде автоматты жүйе мыңнан астам заңбұзушылық анықтаған.
22 қарашаға дейін алгоритмдер түзетіледі — жүйенің қате тіркеуін болдырмау үшін. Осыдан кейін Сергек кешендері ЕРАП орталығымен біріктіріліп, келесі бес қиылыста толық іске қосылады:
• Абай – Тұргұта Озал
• Абай – Назарбаев
• Абай – Момышұлы
• Абылай хан – Бөгенбай батыр
• Наурызбай батыр – Сәтпаев
Айдың соңына дейін “вафельді” аймақ бар қалған қиылыстарда да камералар орнатылады:
• Абай – Масанчи
• Абай – Брусиловский
• Сәтпаев – Жароқов
• Жандосов – Жароқов
• Розыбакиев – Төле би
Айыппұл қандай?
Кептеліс толған қиылыстан өтіп, қозғалысты бөгегендерге ескерту немесе 3 АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған.
2025 жылы – 11 796 теңге,
2026 жылдан – 12 975 теңге.
Бұл шара не береді?
Әкімдікке сенсек, “вафельді” разметка мен автоматты бақылау:
• жүргізушілердің тәртібін жақсартады,
• алматылық көшелердің өткізу қабілетін арттырады,
• қарбалас уақытта болатын жол апаттарын азайтады.
Жоба тиімділігін дәлелдесе, камералар қаладағы басқа да көшелерге кезең-кезеңімен қойылады.