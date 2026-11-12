Алматыда терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді

Оқу-жаттығу кезінде жолаушылар мен жүк пойыздарының қозғалысына шектеу қойылмайды.

12 Қараша 2026, 07:49
АВТОР
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Алматы қаласы ПД 12 Қараша 2026, 07:49
12 Қараша 2026, 07:49
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Фото: Алматы қаласы ПД

Бүгін, 12 қарашада сағат 08:00-ден 15:00-ге дейін Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бурундай көшесі бойындағы теміржол учаскесінде терроризмге қарсы жоспарлы оқу-жаттығу өткізіледі.

Іс-шараның мақсаты – көлік инфрақұрылымы нысандарында терроризм актілерінің алдын алу және жолын кесу тетіктерін жетілдіру.

Оқу-жаттығу кезінде жолаушылар мен жүк пойыздарының қозғалысына шектеу қойылмайды.

Тұрғындардан қауіпсіздік талаптарын сақтап, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау сұралады. Сондай-ақ жалған ақпарат таратпай, тек ресми дереккөздерге сүйенуге шақырылды.

Еске салайық, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 443-бабына сәйкес, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады.

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