Алматыда терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді
Оқу-жаттығу кезінде жолаушылар мен жүк пойыздарының қозғалысына шектеу қойылмайды.
Бүгін, 12 қарашада сағат 08:00-ден 15:00-ге дейін Алматы қаласының Жетісу ауданындағы Бурундай көшесі бойындағы теміржол учаскесінде терроризмге қарсы жоспарлы оқу-жаттығу өткізіледі.
Іс-шараның мақсаты – көлік инфрақұрылымы нысандарында терроризм актілерінің алдын алу және жолын кесу тетіктерін жетілдіру.
Оқу-жаттығу кезінде жолаушылар мен жүк пойыздарының қозғалысына шектеу қойылмайды.
Тұрғындардан қауіпсіздік талаптарын сақтап, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау сұралады. Сондай-ақ жалған ақпарат таратпай, тек ресми дереккөздерге сүйенуге шақырылды.
Еске салайық, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 443-бабына сәйкес, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады.
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