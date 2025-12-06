Алматыда талаптарды сақтамаған кәуапханаларға айыппұл салынды

Алматы қаласы Медеу ауданындағы кәуапханаларды санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандары тексерді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Алматы қаласының Экология және қоршаған орта басқармасының мамандары мәлімдеді.
Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті бес дәмханаға жоспардан тыс тексеру жүргізді. Соның ішінде төрт нысаннан бұзушылық анықталды, бір факті бойынша іс материалдары сотқа жолданды. Салынған айыппұлдың жалпы сомасы 1,2 млн теңгеден асты.
Сонымен қатар «Eco Almaty» ЖШС-нің қоршаған ортаны қорғау және экология бөлімі табиғатты қорғау полициясымен бірге бірнеше нысандағы түтін шығару фактілері бойынша профилактикалық жұмыс жүргізді.
Бақылау барысында «Грузинский двор» дәмханасында (Қабанбай батыр көшесі, 8), сондай-ақ Қабанбай батыр көшесі, 15 мекенжайында орналасқан «Modi» дәмханасында көмірмен жанатын мангал қолданылғаны тіркелді. Жақын маңдағы үйлердің тұрғындары қатты түтін мен иіс шығарған бұл қоғамдық тамақтану орындарына шағымданған.
«Eco Almaty» мамандары кәсіпкерлермен «Алматы қаласының аумағын көріктендіру қағидаларын» қатаң сақтау қажеттігі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Оларға экологиялық және санитарлық талаптар жөнінде ескертілді. Атап айтқанда, қатты отынды пайдалануға тыйым салынғаны, ал газбен жұмыс істейтін жабдық қолданылған жағдайда сүзгілер орнату міндетті екені түсіндірілді. Сондай-ақ мұндай құқықбұзушылық үшін жауапкершілік бар екені айтылды.
Айта кетейік, кәуапханалар, қоғамдық тамақтану орындары және монша нысандарына тексеру қалада тұрақты негізде жүргізіледі. Мұндай орындар көбіне шамадан тыс түтін мен жағымсыз иіс шығарып, жақын маңдағы тұрғындарға қолайсыздық тудырады. Экологтардың бақылауы атмосфералық ауаны қорғау және санитарлық нормалардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспары аясында жүргізіледі.