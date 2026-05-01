Алматыда Роза Бағланова тұрған үйге мурал салынды
Мурал тұрғындардың әкімдікке жасаған өтініші негізінде жүзеге асырылды. Осыдан кейін көркем нысанды жасау жұмыстары ұйымдастырылған. Жобаның ерекше маңыздылығы – Роза Бағланованың кезінде дәл осы үйде тұрғанында.
Бүгiн 2026, 01:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:50Бүгiн 2026, 01:50
116Фото: Алматы әкімдігі
Алматыда КСРО Халық артисі, аты аңызға айналған әнші Роза Бағлановаға арналған мурал салынды.Әншінің бейнесі Медеу ауданындағы Самал-3 шағынауданы, 21-үйдің қасбетіне бейнеленді.
Мурал тұрғындардың әкімдікке жасаған өтініші негізінде жүзеге асырылды. Осыдан кейін көркем нысанды жасау жұмыстары ұйымдастырылған. Жобаның ерекше маңыздылығы – Роза Бағланованың кезінде дәл осы үйде тұрғанында.
Жобаны дайындау және жүзеге асыру жұмыстарына Роза Бағланованың келіні Марал Бағланова да қатысқан.
Осылайша, Халық артисінің жарқын бейнесі енді халық жадында әрі ұлттық өнер тарихында ғана емес, Алматы қаласының сәулеттік келбетінде де мәңгілікке сақталмақ, – де п жазылғанАлматы әкімдігі таратқан хабарламада.
Ең оқылған:
- Көк кілем, домбыра және мемлекеттік протокол: Астанада Владимир Путинді қалай қарсы алды
- Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 16%-ға өсті
- Тоқаев: Қазақстанның Ресей экономикасына салған инвестициясы 29 млрд доллардан асты
- Жаңа 500 теңге: Ұлттық банк маңызды мәлімдеме жасады
- NASA америкалықтарды 2029 жылға дейін Айға қайта жіберуі мүмкін