Алматыда қайырымдылық қорының басшысы жасөспірімге базарда ақша жинатқан

Қайырымдылық қорының басшысы 15 жастағы жасөспірімді базар аумағында тұрғындардан қаражат жинауға заңсыз тартқаны үшін жауапқа тартылды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Алматы қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының мәліметінше, қор басшысы қайырымдылық қызметін реттейтін нормаларды бұзып, жасөспірімді қоғамдық орындарда ақша жинауға жұмылдырған.
Жасөспірім тұрғындарды қайырымдылыққа шақырып, шу шығарып, қоғамдық тәртіпті бұзған.
Сот отырысында қор директоры кінәсін толық мойындады. Құқық бұзушылық фактілері жасөспірімнің түсіндірмесімен және жиналған дәлелдермен расталған.
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 128-бабының 1-бөлігі мұндай жағдайда жеке тұлғаларға 50 АЕК көлемінде айыппұл салуды қарастырады. Сот кінәлінің жеке басын және ауырлататын мән-жайдың жоқтығын ескере отырып, қор басшысына 196 мың теңгеден аса айыппұл тағайындады.