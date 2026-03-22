Алматыда қала тазалығы күшейтілді
Наурыз мейрамы күндері қалада тұрғындар мен қонақтар көп болғасын қоғамдық кеңістіктерге түсетін жүктеме де күшейген.
Бүгiн 2026, 02:34
Фото: Алматы қаласы әкімдігі
Алматы әкімі қала орталығын кешкісін жаяу аралады. Дархан Сатыбалды Абай алаңы мен Панфилов жүргіншілер көшесін аралап шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аралау барысында аумақтардың санитарлық жағдайы, коммуналдық қызметтердің жұмысы, жарықтандыру және қауіпсіздік жайы тексерілді.
Мереке күндері қаланың тазалығына, жайлы әрі қауіпсіз болуына мән беруіміз керек.
