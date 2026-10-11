Алматыда пәтер иесі жоғалып кеткен соң «қара риелторларға» қатысты іс тексеріліп жаты
Көпқабатты үй тұрғындарының айтуынша, ер адамды басына пакет кигізіп, подъезден алып шыққан. Бірнеше күннен кейін оның пәтері сатылғанын білген.
Алматыда көпқабатты үйдің кіреберісінен басына пакет кигізілген ер адамды екі адамның көтеріп алып шыққаны түсірілген видео жарияланғаннан кейін тергеу басталды. Тұрғындардың айтуынша, ер адам ес-түссіз күйде болғанға ұқсайды.
Үй тұрғындарының сөзінше, 30 қыркүйекте кіреберістен алып шыққан ер адам осы үйдегі пәтерлердің бірінің иесі болған. Ал 10 қазанда тұрғындар оның пәтері сатылғанын білген. Бұл жағдайлар олардың арасында «қара риелторлардың» қатысы болуы мүмкін деген күдік тудырған.
Алматы қалалық полиция департаменті осы дерек бойынша тергеу басталғанын хабарлады. Үш адам ұсталған.
Алайда полиция істің қай бап бойынша тергеліп жатқанын нақтыламады. Сондай-ақ пәтер иесінің қазіргі жағдайы мен қайда екені туралы ақпарат бермеді.
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