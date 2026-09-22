Алматыда LRT желісінің рельстерін төсеу басталды
Алматыда Бауыржан Момышұлы көшесінде LRT бірінші желісі құрылысының жаңа кезеңі - темірбетон шпалдар мен рельс төсеу жұмыстары басталды.
Бауыржан Момышұлы көшесіндегі учаскенің ұзындығы 4,4 шақырым. Қос жолды желі салу аясында 14 784 темірбетон шпал мен 1 408 рельс төсеу қарастырылған.
Сонымен қатар жобаның бірінші кезегіне кіретін басқа учаскелерде, оның ішінде Төле би көшесінде де жұмыстар жалғасып жатыр. LRT желісі өтетін аумақта орналасқан инженерлік желілер технологиялық үдеріске сәйкес кезең-кезеңімен қайта орналастырылуда.
Еске салайық, LRT бірінші желісінің алғашқы кезегі Алатау ауданындағы индустриялық аймақта орналасқан деподан басталып, Бауыржан Момышұлы көшесімен, одан әрі Төле би көшесі және Абылай хан даңғылы арқылы «Алматы-2» теміржол вокзалына дейін созылады. Бірінші кезектің соңғы нүктесі ретінде «Райымбек батыр» көлік ауыстырып міну торабы қарастырылған.
Құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген технологиялық шешімге сәйкес жалғасуда. LRT бірінші желісін 2027 жылдың соңында іске қосу жоспарланып отыр.
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