Алматыда LRT құрылысына байланысты Төле би көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Осы уақытта мамандар инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарын жүргізеді.
15 Тамыз 2026, 20:14
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