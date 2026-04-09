Алматыда курьер баланың коляскасына дәрет сындырған
Алматыда курьер подъездегі балалар арбасын бүлдіріп кеткен.
Алматы тұрғыны тапсырыс жеткізуге келген курьердің кіреберісте тұрған балалар арбасына дәрет сындырғанын айтып, шағымданды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Анықталғандай, ер адам лифтке кірер алдында әдепсіз әрекетке барып, артынша ештеңе болмағандай клиентке тамақты табыстаған.
Курьердің бұл сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалып, видеосы әлеуметтік желілерде тарады.
Қазіргі таңда пәтер иесі полицияға арыз түсірді. Ол кінәлі тұлғаның анықталып, тиісті жауапқа тартылатынына сенімді.
Әзірге Алматы қалалық Полиция департаменті оқиғаға қатысты ресми түсініктеме берген жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда лифтіде дәрет сындырған курьер жазаланды.
Сондай-ақ, Алматыда гүл жеткізген курьер әйелдің кеудесіне қол тигізген.
