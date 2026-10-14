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  • Алматыда көлік тұрағына таласқан ер адам көршісін пышақтап өлтірді

Алматыда көлік тұрағына таласқан ер адам көршісін пышақтап өлтірді

Полиция күдіктіні ұстап, қамауға алды. Қылмыстық іс абайсызда адам өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабы бойынша тергеліп жатыр.

14 Қазан 2026, 08:19
АВТОР
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КТК телеарнасы/видеодан скрин 14 Қазан 2026, 08:19
14 Қазан 2026, 08:19
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Фото: КТК телеарнасы/видеодан скрин

Алматыда көлік тұрағына байланысты жанжал адам өлімімен аяқталды. Мойнына пышақ жарақатын алған 37 жастағы Данил Щетников ауруханада бір аптадан кейін көз жұмды. Күдікті ұсталып, қамауға алынды. Бұл туралы BAQ.KZ КТК арнасына сілтеме жасап хабарлайды.

Оқиға 4 қазан күні кешке болған. Марқұм үйіне оралғанда, автотұрақта бөгде көлікті көріп, көршісінен оны алып тастауды сұраған. Осыдан кейін олардың арасында жанжал туындаған.

Куәгерлердің айтуынша, кейін көмекке келген ер адам Данилдің мойнына пышақ сұққан. Жараланған азамат ауруханаға жеткізілгенімен, аман қалмады.

Марқұмның артында сегіз жастағы ұлы қалды. Бір айдан кейін отбасында қыз бала дүниеге келуі тиіс болған.

Полиция күдіктіні ұстап, қамауға алды. Қылмыстық іс абайсызда адам өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабы бойынша тергеліп жатыр.

Марқұмның туыстары істі «Адам өлтіру» бабына қайта саралауды талап етіп отыр.

Еске салсақ, бұған дейін Ақмолада дәрігер куәгер ретінде жауап бергеннен кейін суицид жасағанын хабарладық. 38 жастағы терапевттің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Полиция оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтап жатыр.

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