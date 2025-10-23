Алматыда кезекте тұрғандарға үш мыңнан астам баспана үлестіріледі

Алматыда кезекте тұрған азаматтар үшін 3000-нан астам пәтер сатып алынады. Қазіргі тұрғын үй қорында 885 пәтер бар, жыл соңына дейін тағы 2265 пәтер сатып алу жоспарланып отыр, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Бұл баспаналар жалдамалы және несиелік тұрғын үй бағдарламалары арқылы кезекте тұрғандарға беріледі.
Сондай-ақ Қалқаман‑2 ықшамауданында 594 пәтерден тұратын 7 тұрғын үй салынып жатыр. Бұл пәтерлер де келесі жылы кезектегілерге беріледі. Тұрғын үй кезекке тіркелген күні мен табыс деңгейіне қарай бөлінеді.
Айта кетейік “Отбасы банк” жалдамалы және несиелік пәтерлерді үлестіре бастады. Кезекте тұрған азаматтарға SMS-хабарламалар жіберіліп жатыр.