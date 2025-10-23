Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда кезекте тұрғандарға үш мыңнан астам баспана үлестіріледі

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 16:20
217
Бөлісу:
pexels
Фото: pexels

Алматыда кезекте тұрған азаматтар үшін 3000-нан астам пәтер сатып алынады. Қазіргі тұрғын үй қорында 885 пәтер бар, жыл соңына дейін тағы 2265 пәтер сатып алу жоспарланып отыр, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Бұл баспаналар жалдамалы және несиелік тұрғын үй бағдарламалары арқылы кезекте тұрғандарға беріледі.

Сондай-ақ Қалқаман‑2 ықшамауданында 594 пәтерден тұратын 7 тұрғын үй салынып жатыр. Бұл пәтерлер де келесі жылы кезектегілерге беріледі. Тұрғын үй кезекке тіркелген күні мен табыс деңгейіне қарай бөлінеді.

Айта кетейік “Отбасы банк” жалдамалы және несиелік пәтерлерді үлестіре бастады. Кезекте тұрған азаматтарға SMS-хабарламалар жіберіліп жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Көмірден жасалған эксклюзив әшекейлер: Қарағанды бренді әлемді таңғалдырды
Келесі жаңалық
Алматыдағы “Көк базар” тексеріледі: Саудагерлер қысым туралы шағымданған
Өзгелердің жаңалығы