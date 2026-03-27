Алматыда кәсіпкерлерге қысым жасамақ болған қылмыстық топ ұсталды
Тінту барысында қару-жарақ, Калашников автоматы және 500-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді.
Алматыда адам ұрлау және ауыр қылмыстарға қатысы бар топ ұсталды. Тінту барысында қару-жарақ, Калашников автоматы және 500-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
ІІМ Бас прокуратурамен бірлесіп, 27 наурыз күні Алматы қаласында жедел әзірлеме аясында адам ұрлау және денсаулыққа ауыр зиян келтіру фактілеріне қатысты қылмыстық істер бойынша жедел-тергеу іс-шаралар кешенін жүзеге асырды.
Үйлестірілген әрекеттердің нәтижесінде барлық күдікті анықталып, ұсталды. 17 санкцияланған тінту жүргізілді.
Заңсыз айналымнан атыс қарулары, оның ішінде сәйкестендіру нөмірлері жоқ тапаншалар мен Калашников автоматы, сондай-ақ әртүрлі калибрлі 500-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді.
Жедел ақпаратқа сәйкес тәркіленген қару мен оқ-дәрілерді кәсіпкерлерге криминалдық қысым көрсету үшін пайдалану жоспарланған.
Құқыққа қайшы әрекеттердің дер кезінде жолын кесу ауыр зардаптардың алдын алуға мүмкіндік берді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады.
