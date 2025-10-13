Алматыда ересектер жас жігітке жабылып, жарақаттап кеткен

Алматыда 18 жастағы бозбаланы еңгезердей ерлер жабылып ұрып кеткен. Анасының айтуынша, жас жігіттің басы жарылып, мұрыны тас-талқан болған, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
12 қазанның түнінде 35-40 жас шамасындағы бір топ мас еркек ұлымды Төле би көшесіндегі “Шашлыкоф” кафесінің алдында ұрып кетті. Бір ұрғаннан ессіз жерде жатқан баламды басынан теуіп, ұрып кеткен. 15-20 күдіктінің ішінен 3-ақ адам ұсталды. Оларды жеңіл баппен ұстап отыр. Басты күдікті көлікке мініп қашып кеткен. Мен олардың барлығын ұстап, заң жүзінде жауапкершілікке тартылуын талап етемін, – деді жәбірленушінің анасы.
Жарақат алған жігіттің өзі ауруханада жатыр. Оның айтуынша, мас адамдар себепсіз жабылған. Өзінің алкогольді сусын ішпегенін айтты.
Қазіргі уақытта үш күдікті ұсталды. Қалған қатысушылардың жеке тұлғалары анықталып жатыр, – деді полицияда.