Алматыда бір күнде 1800-ге жуық жол ережесін бұзу дерегі тіркелді
Бір тәулікте мас күйде көлік жүргізу, қарсы жолаққа шығу, қауіпті маневр жасау және телефон қолдану сияқты 186 өрескел құқық бұзушылық анықталды.
8 Тамыз 2026, 10:49
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8 Тамыз 2026, 10:498 Тамыз 2026, 10:49
315Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Алматыда бір тәулікте жол қозғалысы ережесін бұзудың 1800-ге жуық дерегі тіркелді, оның 200-ге жуығы адам өміріне қауіп төндірген.
Алматы прокуратурасының мәліметінше, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясында 2026 жылғы 7 тамызда қала аумағында 1789 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі анықталған. Оның ішінде 186 өрескел құқық бұзушылық жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндірген.
Анықталған құқық бұзушылықтар арасында:
- мас күйінде көлік басқару – 13 дерек;
- көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның рөлге отыруы – 1 дерек;
- жалған мемлекеттік тіркеу нөмірімен көлік басқару – 3 дерек;
- маневр жасау қағидаларын бұзу, оның ішінде қауіпті маневрлер («шашка») жасау – 61 дерек;
- қауіпсіздік белдігін тақпау – 69 дерек;
- қарсы бағыттағы жолаққа шығу – 10 дерек;
- көлік жүргізу кезінде ұялы телефон пайдалану – 29 дерек.
Сонымен қатар 56 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды.
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