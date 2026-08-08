Алматыда бір күнде 1800-ге жуық жол ережесін бұзу дерегі тіркелді

Бір тәулікте мас күйде көлік жүргізу, қарсы жолаққа шығу, қауіпті маневр жасау және телефон қолдану сияқты 186 өрескел құқық бұзушылық анықталды.

8 Тамыз 2026, 10:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 8 Тамыз 2026, 10:49
8 Тамыз 2026, 10:49
315
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Алматыда бір тәулікте жол қозғалысы ережесін бұзудың 1800-ге жуық дерегі тіркелді, оның 200-ге жуығы адам өміріне қауіп төндірген.

Алматы прокуратурасының мәліметінше, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясында 2026 жылғы 7 тамызда қала аумағында 1789 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі анықталған. Оның ішінде 186 өрескел құқық бұзушылық жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндірген.

Анықталған құқық бұзушылықтар арасында:

  • мас күйінде көлік басқару – 13 дерек;
  • көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның рөлге отыруы – 1 дерек;
  • жалған мемлекеттік тіркеу нөмірімен көлік басқару – 3 дерек;
  • маневр жасау қағидаларын бұзу, оның ішінде қауіпті маневрлер («шашка») жасау – 61 дерек;
  • қауіпсіздік белдігін тақпау – 69 дерек;
  • қарсы бағыттағы жолаққа шығу – 10 дерек;
  • көлік жүргізу кезінде ұялы телефон пайдалану – 29 дерек.

Сонымен қатар 56 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды.

Ең оқылған:

Наверх