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  • Зертхана, робототехника мен нанотехнология кабинеттері: Алматылық оқушылар оқу жылын жаңа мектепте бастады

Зертхана, робототехника мен нанотехнология кабинеттері: Алматылық оқушылар оқу жылын жаңа мектепте бастады

Алматыда «Келешек мектебі» ұлттық жобасы аясында салынған мектептен фоторепортаж.

1 Қыркүйек 2026, 12:01
АВТОР
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автордан BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина 1 Қыркүйек 2026, 12:01
1 Қыркүйек 2026, 12:01
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Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Бүгін білім күні қарсаңында Алматыда 10 500 оқушыға арналған 7 «Келешек мектебі» және «Зерделі» шағынауданындағы 550 орындық жалпы білім беретін мектеп оқушылар үшін есігін айқара ашты. Солардың бірі Алматының Түрксіб ауданында орналасқан №228 жалпы білім беретін мектеп жаңа оқу жылында оқушыларды қабылдай бастады. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Жаңа мектептің директоры міндетін педагогика ғылымдарының магистрі, білім беру саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар Салтанат Мұсағұлова атқарады. Бұған дейін ол Алматы қаласындағы бірнеше білім беру ұйымын басқарған.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

«Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынған білім ордасы 2 мың оқушыға арналған және заманауи инфрақұрылыммен толық жабдықталған.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Мектеп Д.А. Қонаев атындағы ықшамауданда орналасқан. Нысанның құрылысы толық аяқталып, пайдалануға берілген.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Білім беру қызметін жүргізуге қажетті лицензия мен санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды да алынған.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Үш қабатты ғимараттың жалпы ауданы 24,3 мың шаршы метр.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Мектепте бастауыш, орта және жоғары сыныптарға арналған оқу кабинеттерімен қатар физика, химия, биология және информатика пәндері бойынша арнайы зертханалар қарастырылған. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Жаңа білім ордасында барлығы 96 оқу кабинеті жұмыс істейді.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Оның 34-і бастауыш сыныптарға, 62-сі жоғары буын оқушыларына арналған. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Сонымен қатар STEM-зертхана, робототехника кабинеті, информатика және цифрлық сауаттылық сыныптары, химия, биотехнология, физика және нанотехнология кабинеттері ашылған. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Мектептің ерекшеліктерінің бірі – қауіпсіздік пен жайлылыққа басымдық берілуі. Ғимаратта Face ID арқылы кіру жүйесі мен бейнебақылау орнатылған.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Сондай-ақ оқушылар ағыны жас ерекшеліктеріне қарай бөлініп, қауіпсіз орта қалыптастырылған. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Білім ордасында ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін инклюзия кабинеттері мен сенсорлық бөлме жабдықталған. Ғимарат мүмкіндігі шектеулі азаматтардың еркін қозғалуына толық бейімделген. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Оқушылардың жан-жақты дамуына жағдай жасау мақсатында мектеп аумағында футбол алаңы, әмбебап спорт және теннис алаңдары салынған. Сонымен қатар төрт спорт залы, 330 орындық акт залы және 440 орындық асхана жұмыс істейді.

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Жоба қаладағы мектеп орындарының тапшылығын азайтуға бағытталған. 

BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

№228 мектептің ашылуы Түрксіб ауданындағы оқушы саны шамадан тыс көбейген №211 және №198 мектептеріне түсетін жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді.

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