Алматыда әйел тоғызыншы қабаттан құлап кетті

Алматының Алмалы ауданында қайғылы жағдай орын алды. 

26 Шілде 2026, 00:54
АВТОР
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canva 26 Шілде 2026, 00:54
26 Шілде 2026, 00:54
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Фото: canva
Алдын ала мәлімет бойынша, әйел өзі тұрып жатқан көпқабатты үйдің тоғызыншы қабатынан құлаған.

Жедел-тергеу тобы пәтерді тексеру барысында тергеу үшін маңызы бар материалдар мен мән-жайларды, оның ішінде мазмұны зерделенетін жазбаны анықтады.

Қазіргі уақытта тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлері болған оқиғаның толық мән-жайын анықтап, ықтимал себептерін, марқұмның өмір салтын, қарым-қатынас ортасын және қайғылы жағдайға дейін болған өзге де мән-жайларды зерделеуде.

Тексеру қорытындысы бойынша процестік шешім қабылданады.

Бұған дейін Астанада көпқабатты тұрғын үйдің 13-қабатындағы пәтердің терезесінен құлаған 7 жастағы бала оқиға орнында көз жұмған болатын.

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