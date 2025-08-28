Алматыда әйел адам 4-қабаттан құлады

Алматыда әйел адам 4-қабаттан құлап, ауыр жағдайда стационарға түсті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
33 жастағы әйел стационарға аса ауыр жағдайда жеткізілді. Дәрігерлер көптеген жарақаттарды анықтады: ауыр бас-ми жарақаты, ми шайқалуы, субарахноидальды қан кету, оң жақтағы мықын сүйегінің қанаты мен денесінің жабық сынуы, ол сан буыны ойығына өткен, сүйек сынықтарының ығысуы, оң жақ шат сүйегінің екі бұтағының сынуы, сондай-ақ оң жақ жамбас сүйегінің төменгі бөлігі көпфрагментті сынған.
Мидың ауыр жарақаты мен қан кетуіне байланысты травматологтар бірден ота жасай алмаған.
Тек жетінші тәулікте, жағдайы тұрақтанған соң, орталық клиникалық ауруханасының дәрігерлерінің күшімен пациентті ота жасауға мүмкіндік туды.
Травматологтар жамбас және жамбас сүйектеріне остеосинтез жасады. Операция сәтті өтті.
Қазіргі таңда науқастың жағдайы тұрақталған, жазылып келе жатыр.