Алматыда автотұрақ жеңілдіктерін рәсімдеу тәртібі жеңілдетіледі
Қазіргі уақытта қалада 17 мыңнан астам коммуналдық автотұрақ орны бар.
Алматыда коммуналдық ақылы автотұрақтарды пайдалану кезінде жеңілдікке ие 15 344 автокөлік иесі тіркелген.
Жеңілдіктер I және II топтағы мүгедектігі бар азаматтарға, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, көпбалалы отбасыларға және Семей ядролық сынақ полигонындағы сынақтардан зардап шеккен азаматтарға қарастырылған. Сондай-ақ электромобильдер мен арнайы көлік құралдарының иелері де бұл мүмкіндікті пайдалана алады.
Қазіргі уақытта қалада 17 мыңнан астам коммуналдық автотұрақ орны бар. Алдағы уақытта олардың санын 25 мыңға дейін арттыру жоспарланып отыр.
Сонымен қатар жеңілдікті рұқсаттарды рәсімдеу процесін оңайлату үшін цифрлық сервисті дамыту көзделген. Бұл қызмет алу уақытын қысқартып, тұрғындарға қажетті құжаттарды рәсімдеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Қала билігі автотұрақ желісін кеңейтумен қатар, қызмет сапасын арттыруға және оны тұрғындардың барлық санаты үшін қолжетімді етуге басымдық бермек.
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